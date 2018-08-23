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Русенборг - Шкендия

23.08.2018, Четверг, 21:45 мск Тронхейм, стадион Леркендаль Лига Европы, 4 раунд , первый матч Русенборг - Шкендия
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 6 6 0 0 17:6 +11 18
2. Селтик 6 3 0 3 6:8 -2 9
3. РБ Лейпциг 6 2 1 3 9:8 +1 7
4. Русенборг 6 0 1 5 4:14 -10 1
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