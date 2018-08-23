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Партизан - Бешикташ

23.08.2018, Четверг, 21:30 мск Белград, стадион Партизан Лига Европы, 4 раунд , первый матч Партизан - Бешикташ
Лига Европы (2014/2015), группа C
Квалификация, 4 тур
6 ноября, четверг 21:00 Бешикташ 2:1 Партизан
Квалификация, 3 тур
23 октября, четверг 23:05 Партизан 0:4 Бешикташ
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