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Базель - Аполлон

23.08.2018, Четверг, 21:00 мск Базель, стадион Сент Якоб-Парк Лига Европы, 4 раунд , первый матч Базель - Аполлон
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