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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Лидс
Бирмингем Сити - Лидс: обзор матча 06 апреля 2019
Бирмингем Сити
06.04.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
1 : 0
Завершен
Лидс
29'
Ч. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Лидс
83'
Желтая карточка
П. Эрнандес
76'
Желтая карточка
П. Янссон
Желтая карточка
Х. Дин
48'
30'
Желтая карточка
Э. Алиоски
ГОЛ! 1:0!
Ч. Адамс
Пас отдал
Ж. Магома
29'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Ли Камп
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
24
Хота
ПВ
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
7
Кемар Руф
ЦФ
4-4-1-1
1
Камп
2
Колен
6
Дин
24
Педерсен
5
Моррисон
20
Гарднер
19
Магома
34
Адамс
8
Кифтенбельд
11
Мэхони
10
Юткевич
4-1-1-2-2
1
Касилья
12
Эйлинг
18
Янссон
6
Купер
7
Алиоски
27
Филлипс
43
Клих
19
Эрнандес
11
Харрисон
19
Робертс
45
Бэмфорд
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Лидс
24
Хота
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
15
Стюарт Даллас
ПЗ
47
Джек Кларк
ПВ
7
Кемар Руф
ЦФ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
24
Хота
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
16
Дэвид Дэвис
ЦП
Остались в запасе
15
Стюарт Даллас
ПЗ
47
Джек Кларк
ПВ
7
Кемар Руф
ЦФ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Бирмингем Сити - Лидс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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