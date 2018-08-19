Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Анкарагюджю
Аланьяспор - Анкарагюджю: обзор матча 19 августа 2018
Аланьяспор
19.08.2018, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Анкарагюджю
89'
Т. Пинту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Анкарагюджю
89'
ГОЛ! 0:1!
Т. Пинту
83'
Желтая карточка
Р. Фати
70'
Вторая желтая
Тьеви
57'
Желтая карточка
Тьеви
Красная карточка
И. Сакей
52'
Желтая карточка
Ф. Аугусто
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
10
Джалма
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Анкарагюджю
34
Йоханнес Хопф
ВР
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
22
Эрдем Озгенк
ЦЗ
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
23
Тьеви
ПВ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Аланьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
Анкарагюджю
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
3-1-2-1
33
Цавеллас
21
Н'Сакаля
2
Байано
6
Аугусто
19
Вильяфаньес
5
Сакей
10
Джалма
4-1-1
34
Хопф
26
Коне
22
Озгенк
2
Айхан
8
Пинту
91
Фати
23
Тьеви
Остались в запасе
Аланьяспор
Анкарагюджю
86
Юфук Чейлан
ВР
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Остались в запасе
86
Юфук Чейлан
ВР
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
Остались в запасе
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Толунай Кафкас
Статистика матча Аланьяспор - Анкарагюджю
2
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
Новости команд
Все
Аланьяспор
Анкарагюджю
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
10:36
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
10:36
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
«Бешикташ» – «Анкарагюджю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
2024.04.19 09:55
Президент «Анкарагюджю» получил наказание за атаку на судью
2023.12.15 10:02
1
В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции
2023.12.13 14:57
Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»
2023.12.12 21:40
3
Эрдоган отреагировал на избиение судьи в матче чемпионата Турции
2023.12.12 13:50
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+