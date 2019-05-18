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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Байер
Герта - Байер: обзор матча 18 мая 2019
Герта
18.05.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
1 : 5
Завершен
Байер
34'
В. Лазаро
28'
К. Хаверц
38'
Л. Аларио
54'
Ю. Брандт
72'
Л. Аларио
88'
Л. Аларио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Байер
88'
ГОЛ! 1:5!
Л. Аларио
Пас отдал
Л. Бендер
Желтая карточка
О. Дуда
78'
72'
ГОЛ! 1:4!
Л. Аларио
Пас отдал
К. Фолланд
54'
ГОЛ! 1:3!
Ю. Брандт
Пас отдал
Ч. Арангис
45'
+1
Желтая карточка
К. Фолланд
38'
ГОЛ! 1:2!
Л. Аларио
Пас отдал
Венделл
ГОЛ! 1:1!
В. Лазаро
Пас отдал
О. Дуда
34'
28'
ГОЛ! 0:1!
К. Хаверц
Пас отдал
Д. Та
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
27
Лукас Аларио
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Герта
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
31
Доминик Кор
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Крафт
19
Лазаро
4
Рекик
28
Лустенбергер
21
Платтенхардт
8
Груйич
24
Клюнтер
5
Скьельбред
8
Дуда
8
Калу
11
Ибишевич
4-1-1-1-3
1
Градецки
8
Вайзер
5
Бендер
4
Та
18
Венделл
14
Баумгартлингер
20
Арангис
8
Брандт
29
Хаверц
31
Фолланд
27
Аларио
Остались в запасе
Герта
Байер
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
9
Дави Зелке
ЦФ
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Герта - Байер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Олимпиаштадион
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