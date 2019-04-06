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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Фортуна
Герта - Фортуна: обзор матча 06 апреля 2019
Герта
06.04.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Фортуна
41'
М. Груйич
35'
Б. Раман
61'
Б. Раман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Фортуна
Желтая карточка
М. Миттельштадт
64'
Желтая карточка
О. Дуда
63'
61'
ГОЛ! 1:2!
Б. Раман
56'
Желтая карточка
К. Штегер
ГОЛ! 1:1!
М. Груйич
Пас отдал
О. Дуда
41'
35'
ГОЛ! 0:1!
Б. Раман
Пас отдал
Р. Хеннингс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Фортуна
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
7
Оливер Финк
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Флориан Бак
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
10
Пал Дардаи
ЦФ
Фортуна
32
Робин Бормут
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
33
Такаши Усами
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
4-1-1-2-2
22
Ярстейн
7
Миттельштадт
4
Рекик
4
Штарк
19
Лазаро
8
Груйич
5
Скьельбред
8
Дуда
7
Леки
9
Зелке
8
Калу
4-2-2-2
1
Ренсинг
4
Хоффманн
35
Камински
25
Циммерманн
17
Гисельман
7
Финк
13
Бодзек
14
Лукебакио
7
Штегер
10
Хеннингс
14
Раман
Остались в запасе
Герта
Фортуна
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Флориан Бак
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
10
Пал Дардаи
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
32
Робин Бормут
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
33
Такаши Усами
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Флориан Бак
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
10
Пал Дардаи
ЦФ
Остались в запасе
32
Робин Бормут
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
33
Такаши Усами
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Маркус Анфанг
Статистика матча Герта - Фортуна
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
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