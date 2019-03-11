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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Айнтрахт
Фортуна - Айнтрахт: обзор матча 11 марта 2019
Фортуна
11.03.2019, понедельник, 22:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
0 : 3
Завершен
Айнтрахт
48'
Г. Пасьенса
90+1'
С. Аллер
90+3'
С. Аллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Айнтрахт
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
С. Аллер
Пас отдал
Ф. Костич
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
С. Аллер
Пас отдал
Г. Пасьенса
Желтая карточка
К. Айхан
85'
73'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
48'
ГОЛ! 0:1!
Г. Пасьенса
Пас отдал
Д. Де Гузман
35'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
7
Оливер Финк
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Фортуна
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
13
Адам Бодзек
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
8
Мият Гачинович
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
4-2-2-2
1
Ренсинг
17
Гисельман
35
Камински
23
Айхан
25
Циммерманн
7
Финк
31
Соботтка
25
Баркок
14
Лукебакио
9
Ковнацки
14
Раман
4-3-1-2
1
Трапп
21
Да Коста
20
Хасебе
13
Хинтереггер
6
Туре
17
Роде
6
Фернандес
18
Де Гузман
18
Костич
9
Пасьенса
9
Йович
Остались в запасе
Фортуна
Айнтрахт
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
13
Адам Бодзек
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
8
Мият Гачинович
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
13
Адам Бодзек
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
8
Мият Гачинович
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Фортуна - Айнтрахт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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