Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Боруссия М
Майнц - Боруссия М: обзор матча 09 марта 2019
Майнц
09.03.2019, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Боруссия М
63'
Н. Эльведи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Боруссия М
Желтая карточка
Ж. Гбамен
84'
Желтая карточка
Ж. Бутьюс
81'
63'
ГОЛ! 0:1!
Н. Эльведи
Пас отдал
Т. Штробль
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
46
Данни Латца
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Михаэль Ланг
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
4-1-2-1-2
21
Мюллер
24
Мартин
16
Белл
19
Ниахате
18
Бросински
5
Гбамен
46
Латца
21
Озтюнали
14
Бутьюс
11
Уджа
19
Квайсон
3-2-1-3-1
1
Зоммер
30
Эльведи
24
Янчке
17
Вендт
6
Закария
5
Штробль
19
Джонсон
7
Хофманн
13
Штиндль
9
Азар
14
Плеа
Остались в запасе
Майнц
Боруссия М
17
Боте Баку
ПЗ
27
Робин Центнер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
7
Патрик Херрманн
ПВ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Тобиас Зиппель
ВР
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
17
Боте Баку
ПЗ
27
Робин Центнер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Тобиас Зиппель
ВР
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Майнц - Боруссия М
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Боруссия М
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:08
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
09:37
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:59
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
09:37
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:08
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:59
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+