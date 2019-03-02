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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Фортуна
Шальке-04 - Фортуна: обзор матча 02 марта 2019
Шальке-04
02.03.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
0 : 4
Завершен
Фортуна
35'
Д. Лукебакио (П)
62'
Д. Ковнацки
68'
Б. Раман
84'
Д. Ковнацки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Фортуна
84'
ГОЛ! 0:4!
Д. Ковнацки
Желтая карточка
Д. Брума
73'
68'
ГОЛ! 0:3!
Б. Раман
Пас отдал
Д. Лукебакио
62'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ковнацки
Пас отдал
Б. Раман
41'
Желтая карточка
Д. Ковнацки
Желтая карточка
М. Настасич
35'
35'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Лукебакио
Желтая карточка
М. Ут
21'
Желтая карточка
Г. Бургшталлер
17'
13'
Желтая карточка
М. Соботтка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
13
Марк Ут
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Фортуна
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
7
Оливер Финк
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Фортуна
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нюбель
37
Мендиль
26
Сане
22
Настасич
25
Брума
21
Стамбули
6
Бенталеб
77
Арит
20
Калиджиури
9
Бургшталлер
13
Ут
4-2-2-2
1
Ренсинг
25
Циммерманн
35
Камински
23
Айхан
17
Гисельман
7
Финк
31
Соботтка
14
Лукебакио
25
Баркок
9
Ковнацки
14
Раман
Остались в запасе
Шальке-04
Фортуна
8
Омар Маскарель
ОП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
1
Ральф Ферманн
ВР
13
Себастьян Руди
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Остались в запасе
8
Омар Маскарель
ОП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
1
Ральф Ферманн
ВР
13
Себастьян Руди
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Остались в запасе
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Маркус Анфанг
Статистика матча Шальке-04 - Фортуна
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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