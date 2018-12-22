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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Герта
Байер - Герта: обзор матча 22 декабря 2018
Байер
22.12.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Герта
6'
К. Фолланд
23'
К. Хаверц
49'
К. Хаверц
26'
Д. Торунарига
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Герта
ГОЛ! 3:1!
К. Хаверц
Пас отдал
Ч. Арангис
49'
38'
Желтая карточка
Д. Торунарига
26'
ГОЛ! 2:1!
Д. Торунарига
Пас отдал
Ф. Лустенбергер
ГОЛ! 2:0!
К. Хаверц
23'
ГОЛ! 1:0!
К. Фолланд
Пас отдал
Ч. Арангис
6'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
4
Флориан Бак
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
10
Пал Дардаи
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Градецки
4
Та
15
Драгович
4
Едвай
8
Вайзер
14
Баумгартлингер
20
Арангис
8
Брандт
31
Фолланд
29
Хаверц
17
Бэйли
3-3-1-2-1
22
Ярстейн
7
Миттельштадт
28
Лустенбергер
33
Торунарига
19
Лазаро
10
Майер
21
Платтенхардт
16
Дарида
7
Леки
8
Дуда
9
Зелке
Остались в запасе
Байер
Герта
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
1
Томас Крафт
ВР
4
Флориан Бак
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
10
Пал Дардаи
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Остались в запасе
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
1
Томас Крафт
ВР
4
Флориан Бак
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
10
Пал Дардаи
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Байер - Герта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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