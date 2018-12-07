Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Фортуна
Вердер - Фортуна: обзор матча 07 декабря 2018
Вердер
07.12.2018, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Фортуна
20'
К. Мевальд
71'
М. Харник
78'
Д. Сарджент
43'
Д. Лукебакио (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Фортуна
87'
Замена
Б. Раман
️️️️
Д. Лукебакио
84'
Желтая карточка
Р. Хеннингс
ГОЛ! 3:1!
Д. Сарджент
78'
Замена
Д. Сарджент
️️️️
М. Рашица
76'
ГОЛ! 2:1!
М. Харник
71'
Замена
Й. Эггештайн
️️️️
К. Мевальд
69'
Желтая карточка
М. Рашица
67'
64'
Желтая карточка
М. Циммерманн
61'
Замена
А. Моралес
️️️️
О. Финк
Замена
М. Харник
️️️️
К. Писарро
60'
Желтая карточка
М. Фридль
51'
46'
Замена
Р. Хеннингс
️️️️
Т. Усами
Желтая карточка
Т. Гебре Селасси
44'
44'
Желтая карточка
Д. Лукебакио
43'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Лукебакио
ГОЛ! 1:0!
К. Мевальд
Пас отдал
М. Крузе
20'
1'
Желтая карточка
Р. Бормут
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Милот Рашица
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Фортуна
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
7
Оливер Финк
ЦП
33
Такаши Усами
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Вердер
22
Лука Плогман
ВР
11
Флориан Кайнц
ЛВ
8
Нури Шахин
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Фортуна
23
Каан Айхан
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
14
Бенито Раман
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
4-2-2-2
1
Павленка
6
Аугустинссон
32
Фридль
4
Лангкамп
23
Гебре Селасси
8
Мевальд
8
Эггештайн
18
Классен
7
Рашица
10
Крузе
14
Писарро
3-2-3-2
1
Ренсинг
35
Камински
8
Циммер
25
Циммерманн
32
Бормут
17
Гисельман
7
Финк
33
Усами
13
Бодзек
14
Лукебакио
7
Штегер
14
Писарро
22
Харник
22
Харник
14
Писарро
8
Мевальд
19
Эггештайн
19
Эггештайн
8
Мевальд
7
Рашица
9
Сарджент
9
Сарджент
7
Рашица
14
Лукебакио
14
Раман
14
Раман
14
Лукебакио
7
Финк
27
Моралес
27
Моралес
7
Финк
33
Усами
10
Хеннингс
10
Хеннингс
33
Усами
Остались в запасе
Вердер
Фортуна
11
Флориан Кайнц
ЛВ
22
Лука Плогман
ВР
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Даниэль Тиун
23
Каан Айхан
ЦЗ
19
Кенан Караман
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Остались в запасе
11
Флориан Кайнц
ЛВ
22
Лука Плогман
ВР
8
Нури Шахин
ЦП
Остались в запасе
23
Каан Айхан
ЦЗ
19
Кенан Караман
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Маркус Анфанг
Статистика матча Вердер - Фортуна
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Стадион:
Везерстадион
Новости команд
Все
Вердер
Фортуна
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
09:39
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
09:39
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
2024.08.01 16:40
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
2024.05.28 08:17
1
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
2024.04.03 23:35
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
2024.04.03 10:33
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
2024.04.03 09:34
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+