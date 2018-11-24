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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Боруссия Д
Майнц - Боруссия Д: обзор матча 24 ноября 2018
Майнц
24.11.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия Д
70'
Р. Квайсон
66'
П. Алькасер
76'
Л. Пищек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Боруссия Д
76'
ГОЛ! 1:2!
Л. Пищек
ГОЛ! 1:1!
Р. Квайсон
70'
66'
ГОЛ! 0:1!
П. Алькасер
Пас отдал
М. Ройс
34'
Желтая карточка
Т. Делэни
Желтая карточка
П. Кунде
30'
Желтая карточка
А. Хак
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
25
Пьер Кунде
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
27
Марио Гетце
АП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Майнц
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Боруссия Д
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
3-3-2-2
27
Центнер
19
Ниахате
42
Хак
16
Белл
24
Мартин
5
Гбамен
18
Бросински
25
Кунде
46
Латца
14
Матета
19
Квайсон
4-1-1-3-1
1
Бюрки
2
Хакими
26
Пищек
23
Загаду
25
Аканджи
27
Делэни
28
Витсель
19
Санчо
18
Ройс
7
Брун-Ларсен
27
Гетце
Остались в запасе
Майнц
Боруссия Д
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Майнц - Боруссия Д
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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