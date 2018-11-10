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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Боруссия М
Вердер - Боруссия М: обзор матча 10 ноября 2018
Вердер
10.11.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
1 : 3
Завершен
Боруссия М
59'
Н. Шахин
39'
А. Плеа
48'
А. Плеа
52'
А. Плеа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Боруссия М
ГОЛ! 1:3!
Н. Шахин
Пас отдал
Л. Аугустинссон
59'
52'
ГОЛ! 0:3!
А. Плеа
Пас отдал
О. Вендт
48'
ГОЛ! 0:2!
А. Плеа
Пас отдал
Т. Азар
39'
ГОЛ! 0:1!
А. Плеа
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Дэви Классен
АП
10
Макс Крузе
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
5
Тобиас Штробль
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Вердер
22
Лука Плогман
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
7
Милот Рашица
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
4-3-1-2
1
Павленка
6
Аугустинссон
4
Мойсандер
13
Велькович
23
Гебре Селасси
8
Эггештайн
44
Баргфреде
8
Шахин
18
Классен
22
Харник
10
Крузе
4-1-1-3-1
1
Зоммер
5
Ланг
30
Эльведи
28
Гинтер
17
Вендт
5
Штробль
10
Нойхаус
7
Хофманн
13
Штиндль
9
Азар
14
Плеа
Остались в запасе
Вердер
Боруссия М
7
Милот Рашица
ПВ
22
Лука Плогман
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
16
Ибрахима Траоре
ПВ
6
Денис Закария
ОП
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
7
Милот Рашица
ПВ
22
Лука Плогман
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
6
Денис Закария
ОП
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Вердер - Боруссия М
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
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