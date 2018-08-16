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ЛАСК - Бешикташ

16.08.2018, Четверг, 20:45 мск Линц, стадион Линцер Гугл Лига Европы, 3 раунд , ответный матч ЛАСК - Бешикташ
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 3 раунд
первый матч		 9 августа, четверг 21:00 Бешикташ 1:0 ЛАСК
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