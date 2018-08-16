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Мольде - Хиберниан

16.08.2018, Четверг, 20:00 мск Мольде, стадион Акер Стэдион Лига Европы, 3 раунд , ответный матч Мольде - Хиберниан
Первый матч: 0 - 0
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 3 раунд
первый матч		 9 августа, четверг 21:45 Хиберниан 0:0 Мольде
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