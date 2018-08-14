Введите ваш ник на сайте

Спартак Тр - Црвена Звезда

14.08.2018, Вторник, 21:30 мск Трнава, стадион Антон Малатински Лига чемпионов, 3 раунд , ответный матч Спартак Тр - Црвена Звезда
Первый матч: 1 - 1
Лига чемпионов (2018/2019)
3 раунд
первый матч		 7 августа, вторник 21:30 Црвена Звезда 1:1 Спартак Тр
...
  • Читайте нас: 