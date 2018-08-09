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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ягеллония - Гент
Ягеллония - Гент: обзор матча 09 августа 2018
Ягеллония
09.08.2018, четверг, 20:20
Лига Европы, 3 раунд
0 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Гент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ягеллония - Гент
63'
Желтая карточка
Т. Фоке
Желтая карточка
А. Новиковас
45'
+1
Начало матча
Статистика матча Ягеллония - Гент
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 12 тур
Ягеллония
1 : 0
25.10.2026
Висла Плоцк
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
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