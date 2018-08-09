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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Штурм - АЕК
Штурм - АЕК: обзор матча 09 августа 2018
Штурм
09.08.2018, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 5
Завершен
АЕК
74'
И. Тричковски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - АЕК
Красная карточка
С. Хирлендер
90'
+4
74'
ГОЛ! 0:1!
И. Тричковски
Пас отдал
А. Янну
49'
Желтая карточка
Н. Касес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
23
Лукаш Шпендльхофер
ЦЗ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
11
Лукаш Грозурек
ЦФ
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Главный тренер
Фабио Инголич
АЕК
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
10
Начо Касес
ЦП
8
Эктор Эвел
АП
10
Иван Тричковски
ЦФ
9
Апостолос Янну
ЦФ
Главный тренер
Иньяки Астис
Штурм
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
4
Томас Шраммель
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
АЕК
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
19
Флориан Толемесс
ЦФ
1-2-2
23
Шпендльхофер
25
Хирлендер
44
Зули
26
Хозинер
11
Грозурек
1-1-1-2
3
Гонсалес
10
Касес
8
Эвел
9
Янну
10
Тричковски
Остались в запасе
Штурм
АЕК
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
4
Томас Шраммель
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
Главный тренер
Фабио Инголич
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
19
Флориан Толемесс
ЦФ
Главный тренер
Иньяки Астис
Остались в запасе
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
4
Томас Шраммель
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
Остались в запасе
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
19
Флориан Толемесс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Инголич
Главный тренер
Иньяки Астис
Статистика матча Штурм - АЕК
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
- : -
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
- : -
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕК
1 : 0
12.10.2026
Омония Арадипу
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