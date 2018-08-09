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Аполлон - Динамо-Брест

09.08.2018, Четверг, 20:00 мск Лимассол, стадион Цирио Лига Европы, 3 раунд , первый матч Аполлон - Динамо-Брест
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Айнтрахт Ф 6 6 0 0 17:5 +12 18
2. Лацио 6 3 0 3 9:11 -2 9
3. Аполлон 6 2 1 3 10:10 0 7
4. Марсель 6 0 1 5 6:16 -10 1
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