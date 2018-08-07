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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Астана - Динамо Загреб
Астана - Динамо Загреб: обзор матча 07 августа 2018
Астана
07.08.2018, вторник, 17:00
Лига чемпионов, 3 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Динамо Загреб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астана - Динамо Загреб
70'
Желтая карточка
А. Гояк
Желтая карточка
И. Маевский
50'
41'
Желтая карточка
П. Стоянович
36'
Желтая карточка
И. Хайрович
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
7
Педро Энрике
ЦФ
30
Жуниор Кабананга
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Динамо Загреб
22
Марин Леовац
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
14
Амер Гояк
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Астана
35
Александр Мокин
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Динамо Загреб
1
Адриан Шемпер
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
25
Боян Кнежевич
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
4-3-1-2
1
Ерич
77
Шомко
44
Постников
5
Аничич
2
Рукавина
7
Мужиков
10
Томасов
18
Маевский
30
Кляйнхайзлер
30
Кабананга
7
Энрике
3-1-1
30
Стоянович
28
Теофил-Катерин
22
Леовац
14
Гояк
20
Хайрович
Остались в запасе
Астана
Динамо Загреб
35
Александр Мокин
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
1
Адриан Шемпер
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
25
Боян Кнежевич
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Остались в запасе
35
Александр Мокин
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Остались в запасе
1
Адриан Шемпер
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
25
Боян Кнежевич
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Марио Ковачевич
Статистика матча Астана - Динамо Загреб
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
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