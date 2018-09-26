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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Байер
Фортуна - Байер: обзор матча 26 сентября 2018
Фортуна
26.09.2018, среда, 19:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Байер
90+4'
Р. Хеннингс (П)
51'
К. Фолланд
60'
К. Фолланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Байер
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Хеннингс
90'
+4
Желтая карточка
А. Моралес
73'
60'
ГОЛ! 0:2!
К. Фолланд
Пас отдал
К. Хаверц
51'
ГОЛ! 0:1!
К. Фолланд
Пас отдал
Д. Кор
42'
Желтая карточка
Л. Бэйли
Желтая карточка
К. Айхан
42'
42'
Желтая карточка
К. Хаверц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
23
Каан Айхан
ВР
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
14
Бенито Раман
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Фортуна
32
Робин Бормут
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
19
Давор Ловрен
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
8
Юлиан Брандт
АП
27
Лукас Аларио
ЦФ
3-2-1-1-2
23
Айхан
8
Циммер
25
Циммерманн
27
Моралес
17
Гисельман
35
Камински
31
Соботтка
7
Штегер
10
Хеннингс
14
Раман
3-2-1-4
1
Градецки
4
Та
4
Едвай
5
Бендер
8
Бендер
18
Венделл
31
Кор
92
Телин
17
Бэйли
31
Фолланд
29
Хаверц
Остались в запасе
Фортуна
Байер
14
Доди Лукебакио
ПВ
32
Робин Бормут
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
19
Давор Ловрен
ЦП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
8
Юлиан Брандт
АП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
14
Доди Лукебакио
ПВ
32
Робин Бормут
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
19
Давор Ловрен
ЦП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
8
Юлиан Брандт
АП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Фортуна - Байер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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