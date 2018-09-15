Боруссия - Шальке-04

|32 тур
|28 апреля, суббота
|16:30
|Шальке-04
|1:1
|Боруссия
|15 тур
|9 декабря, суббота
|20:30
|Боруссия
|1:1
|Шальке-04
|32 тур
|28 апреля, суббота
|16:30
|Шальке-04
|1:1
|Боруссия
|15 тур
|9 декабря, суббота
|20:30
|Боруссия
|1:1
|Шальке-04
|23 тур
|4 марта, суббота
|20:30
|Боруссия
|4:2
|Шальке-04
|6 тур
|2 октября, воскресенье
|18:30
|Шальке-04
|4:0
|Боруссия
|27 тур
|18 марта, пятница
|22:30
|Шальке-04
|2:1
|Боруссия
|10 тур
|25 октября, воскресенье
|19:30
|Боруссия
|3:1
|Шальке-04
|20 тур
|6 февраля, пятница
|22:30
|Шальке-04
|1:0
|Боруссия
|3 тур
|13 сентября, суббота
|20:30
|Боруссия
|4:1
|Шальке-04
|32 тур
|27 апреля, воскресенье
|19:30
|Шальке-04
|0:1
|Боруссия
|15 тур
|7 декабря, суббота
|18:30
|Боруссия
|2:1
|Шальке-04
|32 тур
|3 мая, пятница
|22:30
|Боруссия
|0:1
|Шальке-04
|15 тур
|1 декабря, суббота
|18:30
|Шальке-04
|1:1
|Боруссия
|21 тур
|11 февраля, суббота
|21:30
|Боруссия
|3:0
|Шальке-04
|4 тур
|28 августа, воскресенье
|19:30
|Шальке-04
|1:0
|Боруссия
|23 тур
|20 февраля, воскресенье
|19:30
|Боруссия
|2:1
|Шальке-04
|6 тур
|25 сентября, суббота
|17:30
|Шальке-04
|2:2
|Боруссия
|31 тур
|17 апреля, суббота
|17:30
|Шальке-04
|3:1
|Боруссия
|14 тур
|28 ноября, суббота
|20:30
|Боруссия
|1:0
|Шальке-04
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бавария
|34
|24
|6
|4
|88:32
|+56
|78
|2.
|Боруссия Д
|34
|23
|7
|4
|81:44
|+37
|76
|3.
|РБ Лейпциг
|34
|19
|9
|6
|63:29
|+34
|66
|4.
|Байер
|34
|18
|4
|12
|69:52
|+17
|58
|5.
|Боруссия М
|34
|16
|7
|11
|55:42
|+13
|55
|6.
|Вольфсбург
|34
|16
|7
|11
|62:50
|+12
|55
|7.
|Айнтрахт Ф
|34
|15
|9
|10
|60:48
|+12
|54
|8.
|Вердер
|34
|14
|11
|9
|58:49
|+9
|53
|9.
|Хоффенхайм
|34
|13
|12
|9
|70:52
|+18
|51
|10.
|Фортуна
|34
|13
|5
|16
|49:65
|-16
|44
|11.
|Герта
|34
|11
|10
|13
|49:57
|-8
|43
|12.
|Майнц
|34
|12
|7
|15
|46:57
|-11
|43
|13.
|Фрайбург
|34
|8
|12
|14
|46:61
|-15
|36
|14.
|Шальке-04
|34
|8
|9
|17
|37:55
|-18
|33
|15.
|Аугсбург
|34
|8
|8
|18
|51:71
|-20
|32
|16.
|Штутгарт
|34
|7
|7
|20
|32:70
|-38
|28
|17.
|Ганновер-96
|34
|5
|6
|23
|31:71
|-40
|21
|18.
|Нюрнберг
|34
|3
|10
|21
|26:68
|-42
|19