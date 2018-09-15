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Материалы

Боруссия - Шальке-04

15.09.2018, Суббота, 19:30 мск Менхенгладбах, стадион Боруссия-Парк Германия. Бундеслига, 3 тур Боруссия - Шальке-04
Германия. Бундеслига (2017/2018)
32 тур
28 апреля, суббота 16:30 Шальке-04 1:1 Боруссия
15 тур
9 декабря, суббота 20:30 Боруссия 1:1 Шальке-04
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 1/8 финала
ответный матч		 16 марта, четверг 23:05 Боруссия 2:2 Шальке-04
Лига Европы (2016/2017)
Квалификация, 1/8 финала
первый матч		 9 марта, четверг 23:05 Шальке-04 1:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2016/2017)
23 тур
4 марта, суббота 20:30 Боруссия 4:2 Шальке-04
6 тур
2 октября, воскресенье 18:30 Шальке-04 4:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2015/2016)
27 тур
18 марта, пятница 22:30 Шальке-04 2:1 Боруссия
10 тур
25 октября, воскресенье 19:30 Боруссия 3:1 Шальке-04
Германия. Кубок (2015/2016)
1/16 финала
28 октября, среда 22:30 Шальке-04 0:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2014/2015)
20 тур
6 февраля, пятница 22:30 Шальке-04 1:0 Боруссия
3 тур
13 сентября, суббота 20:30 Боруссия 4:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2013/2014)
32 тур
27 апреля, воскресенье 19:30 Шальке-04 0:1 Боруссия
15 тур
7 декабря, суббота 18:30 Боруссия 2:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2012/2013)
32 тур
3 мая, пятница 22:30 Боруссия 0:1 Шальке-04
15 тур
1 декабря, суббота 18:30 Шальке-04 1:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2011/2012)
21 тур
11 февраля, суббота 21:30 Боруссия 3:0 Шальке-04
4 тур
28 августа, воскресенье 19:30 Шальке-04 1:0 Боруссия
Германия. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
21 декабря, среда 23:30 Боруссия 3:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2010/2011)
23 тур
20 февраля, воскресенье 19:30 Боруссия 2:1 Шальке-04
6 тур
25 сентября, суббота 17:30 Шальке-04 2:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2009/2010)
31 тур
17 апреля, суббота 17:30 Шальке-04 3:1 Боруссия
14 тур
28 ноября, суббота 20:30 Боруссия 1:0 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2008/2009)
31 тур
10 мая, воскресенье 19:00 Боруссия 1:0 Шальке-04
14 тур
22 ноября, суббота 17:30 Шальке-04 3:1 Боруссия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 24 6 4 88:32 +56 78
2. Боруссия Д 34 23 7 4 81:44 +37 76
3. РБ Лейпциг 34 19 9 6 63:29 +34 66
4. Байер 34 18 4 12 69:52 +17 58
5. Боруссия М 34 16 7 11 55:42 +13 55
6. Вольфсбург 34 16 7 11 62:50 +12 55
7. Айнтрахт Ф 34 15 9 10 60:48 +12 54
8. Вердер 34 14 11 9 58:49 +9 53
9. Хоффенхайм 34 13 12 9 70:52 +18 51
10. Фортуна 34 13 5 16 49:65 -16 44
11. Герта 34 11 10 13 49:57 -8 43
12. Майнц 34 12 7 15 46:57 -11 43
13. Фрайбург 34 8 12 14 46:61 -15 36
14. Шальке-04 34 8 9 17 37:55 -18 33
15. Аугсбург 34 8 8 18 51:71 -20 32
16. Штутгарт 34 7 7 20 32:70 -38 28
17. Ганновер-96 34 5 6 23 31:71 -40 21
18. Нюрнберг 34 3 10 21 26:68 -42 19
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