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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Бирмингем Сити
Лидс - Бирмингем Сити: обзор матча 22 сентября 2018
Лидс
22.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
85'
Э. Алиоски
8'
Ч. Адамс
29'
Ч. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Бирмингем Сити
Желтая карточка
А. Форшоу
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Э. Алиоски
85'
84'
Желтая карточка
К. Педерсен
79'
Желтая карточка
М. Кифтенбельд
67'
Желтая карточка
М. Моррисон
41'
Желтая карточка
Г. Гарднер
29'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Адамс
Пас отдал
Ж. Магома
8'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Адамс
Пас отдал
К. Педерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Бирмингем Сити
1
Ли Камп
ВР
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
19
Жак Магома
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
24
Хота
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Лидс
31
Джамал Блэкмэн
ВР
15
Стюарт Даллас
ПЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
11
Коннор Мэхони
ПВ
14
Омар Богл
ЦФ
3-3-1-1-1
1
Пикок-Фаррел
18
Янссон
6
Купер
12
Эйлинг
7
Алиоски
27
Филлипс
30
Дуглас
43
Клих
11
Харрисон
19
Робертс
4-3-1-1
1
Камп
24
Педерсен
6
Дин
2
Колен
5
Моррисон
19
Магома
34
Адамс
20
Гарднер
24
Хота
10
Юткевич
Остались в запасе
Лидс
Бирмингем Сити
15
Стюарт Даллас
ПЗ
31
Джамал Блэкмэн
ВР
8
Льюис Бэйкер
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
11
Коннор Мэхони
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
Остались в запасе
15
Стюарт Даллас
ПЗ
31
Джамал Блэкмэн
ВР
8
Льюис Бэйкер
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
Остались в запасе
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
11
Коннор Мэхони
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Лидс - Бирмингем Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 1
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
0 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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