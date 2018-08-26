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Фиорентина - Кьево

26.08.2018, Воскресенье, 21:30 мск Флоренция, стадион Артемио Франки Италия. Серия А, 2 тур Фиорентина - Кьево
Италия. Серия А (2017/2018)
26 тур
25 февраля, воскресенье 17:00 Фиорентина 1:0 Кьево
7 тур
1 октября, воскресенье 16:00 Кьево 2:1 Фиорентина
Италия. Серия А (2016/2017)
21 тур
21 января, суббота 20:00 Кьево 0:3 Фиорентина
2 тур
28 августа, воскресенье 21:45 Фиорентина 1:0 Кьево
Италия. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
11 января, среда 19:30 Фиорентина 1:0 Кьево
Италия. Серия А (2015/2016)
36 тур
30 апреля, суббота 21:45 Кьево 0:0 Фиорентина
17 тур
20 декабря, воскресенье 17:00 Фиорентина 2:0 Кьево
Италия. Серия А (2014/2015)
38 тур
31 мая, воскресенье 21:45 Фиорентина 3:0 Кьево
19 тур
18 января, воскресенье 17:00 Кьево 1:2 Фиорентина
Италия. Серия А (2013/2014)
28 тур
16 марта, воскресенье 23:45 Фиорентина 3:1 Кьево
9 тур
27 октября, воскресенье 18:00 Кьево 1:2 Фиорентина
Италия. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
8 января, среда 23:59 Фиорентина 2:0 Кьево
Италия. Серия А (2012/2013)
27 тур
3 марта, воскресенье 18:00 Фиорентина 2:1 Кьево
8 тур
21 октября, воскресенье 17:00 Кьево 1:1 Фиорентина
Италия. Серия А (2011/2012)
30 тур
1 апреля, воскресенье 17:00 Фиорентина 1:2 Кьево
11 тур
6 ноября, воскресенье 18:00 Кьево 1:0 Фиорентина
Италия. Серия А (2010/2011)
29 тур
13 марта, воскресенье 17:00 Кьево 0:1 Фиорентина
10 тур
7 ноября, воскресенье 14:30 Фиорентина 1:0 Кьево
Италия. Серия А (2009/2010)
35 тур
25 апреля, воскресенье 17:00 Фиорентина 0:2 Кьево
16 тур
13 декабря, воскресенье 17:00 Кьево 2:1 Фиорентина
Италия. Кубок (2009/2010)
1/8 финала
14 января, четверг 18:00 Фиорентина 3:2 Кьево
Италия. Серия А (2008/2009)
25 тур
22 февраля, воскресенье 17:00 Фиорентина 2:1 Кьево
6 тур
5 октября, воскресенье 17:00 Кьево 0:2 Фиорентина
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 28 6 4 70:30 +40 90
2. Наполи 38 24 7 7 74:36 +38 79
3. Аталанта 38 20 9 9 77:46 +31 69
4. Интер 38 20 9 9 57:33 +24 69
5. Милан 38 19 11 8 55:36 +19 68
6. Рома 38 18 12 8 66:48 +18 66
7. Торино 38 16 15 7 52:37 +15 63
8. Лацио 38 17 8 13 56:46 +10 59
9. Сампдория 38 15 8 15 60:51 +9 53
10. Болонья 38 11 11 16 48:56 -8 44
11. Сассуоло 38 9 16 13 53:60 -7 43
12. Удинезе 38 11 10 17 39:53 -14 43
13. СПАЛ 38 11 9 18 44:56 -12 42
14. Фиорентина 38 8 17 13 47:45 +2 41
15. Кальяри 38 10 11 17 36:54 -18 41
16. Парма 38 10 11 17 41:61 -20 41
17. Дженоа 38 8 14 16 39:57 -18 38
18. Эмполи 38 10 8 20 51:70 -19 38
19. Фрозиноне 38 5 10 23 29:69 -40 25
20. Кьево * 38 2 14 22 25:75 -50 17
* - Кьево: снято 3
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