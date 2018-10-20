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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Леванте
Реал - Леванте: обзор матча 20 октября 2018
Реал
20.10.2018, суббота, 14:00
Испания. Примера, 9 тур
1 : 2
Завершен
Леванте
72'
Марсело
6'
Х. Луис Моралес
13'
Р. Марти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Леванте
Желтая карточка
Марсело
90'
+4
89'
Желтая карточка
Джейсон
79'
Замена
Э. Боатенг
️️️️
Р. Марти
75'
Замена
Чема
️️️️
С. Поштиго
ГОЛ! 1:2!
Марсело
Пас отдал
К. Бензема
72'
67'
Замена
Ш. Дукур
️️️️
Р. Рочина
Замена
К. Бензема
️️️️
М. Асенсио
60'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Иско
60'
53'
Желтая карточка
Э. Кабако
Замена
Г. Бэйл
️️️️
А. Одриосола
46'
13'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. Марти
6'
ГОЛ! 0:1!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
С. Поштиго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Леванте
13
Ойер
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
23
Джейсон
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Леванте
13
Айтор
ВР
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Куртуа
12
Марсело
19
Варан
93
Рамос
20
Одриосола
5
Каземиро
14
Модрич
10
Асенсио
22
Иско
17
Васкес
9
Диас
4-1-3-2
13
Ойер
21
Поштиго
23
Кабако
44
Пьер
3
Гарсия
20
Кампанья
16
Рочина
10
Барди
23
Джейсон
25
Моралес
9
Марти
22
Иско
25
Себальос
25
Себальос
22
Иско
20
Одриосола
18
Бэйл
18
Бэйл
20
Одриосола
10
Асенсио
9
Бензема
9
Бензема
10
Асенсио
16
Рочина
8
Дукур
8
Дукур
16
Рочина
21
Поштиго
5
Чема
5
Чема
21
Поштиго
9
Марти
9
Боатенг
9
Боатенг
9
Марти
Остались в запасе
Реал
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
27
Мозес Саймон
ЛВ
13
Айтор
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
Остались в запасе
27
Мозес Саймон
ЛВ
13
Айтор
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Реал - Леванте
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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