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Крузейдерс - Олимпия

02.08.2018, Четверг, 22:00 мск Белфаст, стадион Сивью Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Крузейдерс - Олимпия
Первый матч: 1 - 5
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 26 июля, четверг 21:00 Олимпия 5:1 Крузейдерс
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