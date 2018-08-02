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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Волга - Звезда
Волга - Звезда: обзор матча 02 августа 2018
Волга
02.08.2018, четверг, 17:00
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 3 тур
2 : 0
Завершен
Звезда
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Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Звезда
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 30 тур
Сибирь
1 : 2
04.06.2022
Звезда
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 28 тур
Звезда
2 : 1
25.05.2022
Ижевск
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 27 тур
Торпедо Миасс
1 : 2
15.05.2022
Звезда
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 26 тур
Звезда
2 : 1
08.05.2022
Иртыш
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 25 тур
Звезда
7 : 1
05.05.2022
Динамо Брл
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«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
08:32
Первая лига: шансы «Енисея» и «Волги» на победу в матче 18-го тура
Вчера, 09:35
Каштанов из «Торпедо» пнул лежащего соперника – случилась потасовка
15 ноября
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«Волга» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
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13 ноября
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
08:32
Первая лига: шансы «Енисея» и «Волги» на победу в матче 18-го тура
Вчера, 09:35
Каштанов из «Торпедо» пнул лежащего соперника – случилась потасовка
15 ноября
6
«Волга» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
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Первая лига России: шансы «Волги» и «Торпедо» на победу в матче 19 тура
13 ноября
ЦСКА отдал защитника Конюхова в аренду пермской «Звезде»
2021.07.13 17:58
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Матч «Оренбург» – «Звезда» в Кубке России отменен из-за вспышки коронавируса
2020.09.29 18:22
Кубок России. Юсупов принес «Сочи» победу над «Звездой»
2020.09.16 19:24
«Спартак» сыграет в Кубке России 16 сентября
2020.09.11 20:58
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