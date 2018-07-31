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Хапоэль БШ - Динамо

31.07.2018, Вторник, 20:00 мск Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Хапоэль БШ - Динамо
Первый матч: 0 - 5
Лига чемпионов (2018/2019)
2 раунд
первый матч		 24 июля, вторник 21:00 Динамо 5:0 Хапоэль БШ
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