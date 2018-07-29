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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Эйпен
Брюгге - Эйпен: обзор матча 29 июля 2018
Брюгге
29.07.2018, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
5 : 2
Завершен
Эйпен
6'
Уэсли
24'
Й. Фоссен (П)
25'
Уэсли
53'
Й. Фоссен
89'
Й. Фоссен (П)
70'
Э. Оканси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Эйпен
89'
Красная карточка
Р. Мулумба
ГОЛ с пенальти! 5:1!
Й. Фоссен
89'
70'
ГОЛ! 4:1!
Э. Оканси
61'
Желтая карточка
Р. Мулумба
ГОЛ! 4:0!
Й. Фоссен
53'
ГОЛ! 3:0!
Уэсли
Пас отдал
Х. Ванакен
25'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Й. Фоссен
24'
23'
Желтая карточка
С. Блондель
ГОЛ! 1:0!
Уэсли
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
3
Матей Митрович
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
7
Уэсли
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Эйпен
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
33
Шейк Кейта
ЦЗ
22
Сиб Блондель
ЦЗ
21
Рэми Мулумба
ЦП
10
Давид Полье
ЦФ
28
Эрик Оканси
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Эйпен
5
Диаванду Дианье
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
9
Флориан Распентино
ЦФ
4-3-2
3
Митрович
27
Томечак
6
Пулен
4
Денсвил
25
Вормер
20
Ванакен
23
Ритс
9
Фоссен
7
Уэсли
2-1-2
1
ван Кромбрадж
33
Кейта
22
Блондель
21
Мулумба
28
Оканси
10
Полье
Остались в запасе
Брюгге
Эйпен
34
Этан Хорват
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
5
Диаванду Дианье
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
9
Флориан Распентино
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
34
Этан Хорват
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Остались в запасе
5
Диаванду Дианье
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
9
Флориан Распентино
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Брюгге - Эйпен
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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