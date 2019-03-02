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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Уфа (мол) - Динамо (мол)
Уфа (мол) - Динамо (мол): обзор матча 02 марта 2019
Уфа (мол)
02.03.2019, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
1 : 2
Завершен
Динамо (мол)
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Статистика матча Уфа (мол) - Динамо (мол)
1
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1
0
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0
0
Матчи команд
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
1 : 1
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
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Уфа (мол)
Динамо (мол)
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
«Уфа» – «Химки» – самый результативный матч в истории молодежного первенства России. В игре забили 13 голов
2020.10.29 12:59
5
Молодежное первенство. «Уфа» разгромила «Спартак», набрав первые очки в сезоне
2018.11.11 10:42
14
Молодежное первенство. ЦСКА забил семь безответных голов «Уфе»
2018.09.15 10:59
9
Гендиректор «Уфы»: «Не удивлен, что Дивеевым интересуется лондонский «Арсенал»
2018.09.10 17:52
1
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
2020.11.26 17:05
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