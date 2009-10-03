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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Балтика
Салют - Балтика: обзор матча 03 октября 2009
Салют
03.10.2009, суббота, 18:30
Россия. Первый дивизион, 34 тур
3 : 2
Завершен
Балтика
2'
С. Кушов
83'
С. Кушов
41'
В. Тимофеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Балтика
Замена
️️️️
В. Лешонок
Желтая карточка
Е. Крыштафович
ГОЛ! 2:1!
С. Кушов
Желтая карточка
А. Сидяев
Замена
️️️️
И. Жирный
Замена
️️️️
А. Семенов
Замена
️️️️
Е. Шипицин
Замена
️️️️
А. Бажев
Желтая карточка
В. Коробкин
Желтая карточка
Ю. Лебедев
ГОЛ! 1:1!
В. Тимофеев
Желтая карточка
И. Завалий
Желтая карточка
А. Бажев
14'
Желтая карточка
М. Трусевич
ГОЛ! 1:0!
С. Кушов
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Салют
16
Сергей Котов
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
13
Николай Марков
ПЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
7
Максим Шевченко
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
8
Григорий Кенкишвили
ЦЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
3
Андрей Сидяев
ПЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Зураб Саная
3-5-1-1
16
Котов
17
Старков
13
Марков
25
Жирный
9
Лешонок
5
Кушов
21
Коробкин
7
Бекетов
25
Шипицин
7
Шевченко
9
Бажев
3-2-1-2
16
Барановский
8
Кенкишвили
5
Крыштафович
25
Ревякин
13
Тимофеев
27
Лебедев
30
Трусевич
85
Голубов
17
Завалий
Остались в запасе
Салют
Балтика
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Зураб Саная
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Зураб Саная
Статистика матча Салют - Балтика
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Салют
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2 : 0
31.10.2026
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7 : 1
24.10.2026
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Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Стадион:
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