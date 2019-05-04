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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Анжер
Бордо - Анжер: обзор матча 04 мая 2019
Бордо
04.05.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 35 тур
0 : 1
Завершен
Анжер
40'
С. Баокен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Анжер
Желтая карточка
З. Юссуф
83'
40'
ГОЛ! 0:1!
С. Баокен
Пас отдал
Ф. Тайт
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
94
Отавио
ОП
26
Тома Башич
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Анжер
1
Закари Буше
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
14
Серхи Паленсия
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
13
Юнус Санкаре
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
15
Пьеррик Капелле
ЛП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
3-1-1-1-2
56
Костиль
29
Пундж
23
Пабло
20
Сабали
94
Отавио
26
Башич
40
Камано
7
Бриан
12
де Превилль
3-1-3-1-2
1
Буше
15
Мансе
4
Павлович
8
Траоре
7
Сантамария
17
Пажо
11
Рен-Аделед
10
Фульини
29
Тайт
12
Пелленар
13
Баокен
Остались в запасе
Бордо
Анжер
14
Серхи Паленсия
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
13
Юнус Санкаре
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
75
Ибрахима Сиссе
ОП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
1
Антони Мандре
ВР
15
Пьеррик Капелле
ЛП
6
Томас Мангани
ЦП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
14
Серхи Паленсия
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
13
Юнус Санкаре
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
Остались в запасе
75
Ибрахима Сиссе
ОП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
1
Антони Мандре
ВР
15
Пьеррик Капелле
ЛП
6
Томас Мангани
ЦП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Бордо - Анжер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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