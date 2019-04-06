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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Дижон
Лион - Дижон: обзор матча 06 апреля 2019
Лион
06.04.2019, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 31 тур
1 : 3
Завершен
Дижон
1'
М. Терье
3'
У. Саид
7'
У. Саид
65'
Рафаэл (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Дижон
90'
Желтая карточка
Ж. Мари
Желтая карточка
М. Депай
87'
79'
Желтая карточка
В. Лаутоа
65'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Рафаэл
7'
ГОЛ! 1:2!
У. Саид
Пас отдал
Б. Жанно
3'
ГОЛ! 1:1!
У. Саид
Пас отдал
Ж. Таварес
ГОЛ! 1:0!
М. Терье
Пас отдал
М. Корне
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
2
Рафаэл
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
14
Жордан Мари
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Лион
21
Маршал
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Дижон
16
Бобби Аллен
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
14
Жюль Кейта
ПВ
4-1-1-3-1
1
Лопеш
2
Рафаэл
64
Денайе
6
Марсело
15
Дюбуа
29
Тусар
10
Ауа
70
Корне
10
Фекир
11
Терье
9
Дембеле
4-3-3
31
Рунарссон
26
Чафик
4
Ямбере
4
Хаддади
6
Лаутоа
14
Мари
15
Бальмон
20
Амалфитано
9
Жанно
11
Таварес
22
Саид
Остались в запасе
Лион
Дижон
21
Маршал
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
22
Квон Чан Хун
ПВ
14
Жюль Кейта
ПВ
16
Бобби Аллен
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
Главный тренер
Давид Линарес
Остались в запасе
21
Маршал
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Остались в запасе
22
Квон Чан Хун
ПВ
14
Жюль Кейта
ПВ
16
Бобби Аллен
ВР
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Давид Линарес
Статистика матча Лион - Дижон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
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