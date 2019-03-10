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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Ницца
Марсель - Ницца: обзор матча 10 марта 2019
Марсель
10.03.2019, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 0
Завершен
Ницца
61'
М. Балотелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Ницца
90'
Желтая карточка
К. Эрейе
Желтая карточка
Б. Камара
69'
ГОЛ! 1:0!
М. Балотелли
Пас отдал
Л. Окампос
61'
Желтая карточка
Л. Окампос
58'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
45
Марио Балотелли
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
6
Роланду
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
Ницца
13
Расин Коли
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
3-1-2-2-2
30
Манданда
70
Сарр
15
Чалета-Цар
2
Сакаи
8
Камара
8
Сансон
20
Лопес
7
Окампос
10
Товен
98
Жермен
45
Балотелли
3-2-4-1
44
Бенитес
29
Эрейе
4
Данте
5
Сарр
13
Жалле
20
Аталь
6
Вальтер
33
Лис-Мелу
61
Тамез
17
Макенго
10
Сен-Максимен
Остались в запасе
Марсель
Ницца
10
Димитри Пайет
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
6
Роланду
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
13
Расин Коли
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
10
Димитри Пайет
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
16
Йоанн Пеле
ВР
6
Роланду
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Остались в запасе
13
Расин Коли
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Марсель - Ницца
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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