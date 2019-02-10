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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Лион
Ницца - Лион: обзор матча 10 февраля 2019
Ницца
10.02.2019, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 0
Завершен
Лион
69'
Р. Вальтер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Лион
86'
Желтая карточка
Марсело
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Вальтер
69'
Желтая карточка
Данте
49'
Желтая карточка
М. Маолида
48'
9'
Желтая карточка
Н. Фекир
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
6
Реми Вальтер
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Ницца
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
19
Бассем Срарфи
ПВ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
4-3-1-2
44
Бенитес
29
Эрейе
5
Сарр
4
Данте
13
Бюрнер
6
Вальтер
61
Тамез
25
Сиприен
9
Маолида
10
Сен-Максимен
37
Ганаго
4-2-2-2
1
Лопеш
15
Дюбуа
64
Денайе
6
Марсело
23
Менди
22
Н'Домбеле
10
Ауа
11
Траоре
10
Фекир
9
Дембеле
10
Депай
Остались в запасе
Ницца
Лион
19
Бассем Срарфи
ПВ
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Панталони
11
Мартен Терье
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
Остались в запасе
11
Мартен Терье
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Ницца - Лион
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Альянс Ривьера
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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