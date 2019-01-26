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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Монако
Дижон - Монако: обзор матча 26 января 2019
Дижон
26.01.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 22 тур
2 : 0
Завершен
Монако
24'
К. Чан Хун
69'
Н. Слити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Монако
Желтая карточка
В. Лаутоа
90'
Желтая карточка
У. Хаддади
90'
84'
Замена
М. Силла
️️️️
Б. Хенрикс
Замена
Ж. Кейта
️️️️
К. Чан Хун
82'
Замена
Ф. Бальмон
️️️️
Н. Слити
81'
Желтая карточка
У. Саид
79'
ГОЛ! 2:0!
Н. Слити
Пас отдал
Ж. Таварес
69'
68'
Замена
А. Головин
️️️️
Ю. Тилеманс
68'
Замена
В. Ванкер
️️️️
С. Фабрегас
62'
Желтая карточка
Б. Хенрикс
60'
Красная карточка
Налдо
49'
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
ГОЛ! 1:0!
К. Чан Хун
Пас отдал
Ф. Чафик
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
16
Бобби Аллен
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
14
Жордан Мари
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
11
Жулио Таварес
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
14
Жюль Кейта
ПВ
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
25
Пеле
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
10
Александр Головин
АП
9
Мусса Силла
ЦФ
4-3-1-2
16
Аллен
4
Ямбере
4
Хаддади
6
Лаутоа
26
Чафик
14
Мари
17
Абид
23
Слити
22
Чан Хун
22
Саид
11
Таварес
3-2-2-1-1
1
Субашич
5
Бадьяшиль
15
Глик
27
Налдо
39
Хенрикс
97
Балло-Туре
18
Тилеманс
4
Фабрегас
9
Лопеш
9
Фалькао
22
Чан Хун
14
Кейта
14
Кейта
22
Чан Хун
23
Слити
15
Бальмон
15
Бальмон
23
Слити
4
Фабрегас
21
Ванкер
21
Ванкер
4
Фабрегас
18
Тилеманс
10
Головин
10
Головин
18
Тилеманс
39
Хенрикс
9
Силла
9
Силла
39
Хенрикс
Остались в запасе
Дижон
Монако
31
Рунар Рунарссон
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
Главный тренер
Давид Линарес
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
16
Диего Бенальо
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
Остались в запасе
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
16
Диего Бенальо
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
Главный тренер
Давид Линарес
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Дижон - Монако
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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Дижон
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