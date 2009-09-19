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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Луч
Балтика - Луч: обзор матча 19 сентября 2009
Балтика
19.09.2009, суббота, 19:00
Россия. Первый дивизион, 31 тур
1 : 2
Завершен
Луч
40'
Д. Дедечко (П)
75'
Д. Кудряшов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Луч
+1
Замена
️️️️
В. Михалев
Замена
️️️️
Д. Кудряшов
Желтая карточка
И. Завалий
ГОЛ! 0:2!
Д. Кудряшов
Замена
️️️️
Ю. Мамаев
Замена
️️️️
А. Сидяев
Желтая карточка
Д. Матьола
Замена
️️️️
А. Тихоновецкий
Замена
️️️️
С. Коровушкин
Замена
️️️️
А. Коломийченко
Замена
️️️️
А. Першин
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Дедечко
Желтая карточка
Ю. Лебедев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Балтика
16
Виталий Яковлев
ВР
8
Григорий Кенкишвили
ЦЗ
5
Денис Матьола
ЦЗ
3
Андрей Сидяев
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
27
Артем Першин
ЦП
18
Сергей Коровушкин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
15
Валентин Окорочков
ПП
17
Иван Завалий
ЦФ
Главный тренер
Зураб Саная
Луч
70
Александр Котляров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
9
Владимир Михалев
ЦП
2
Артем Михеев
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
4-5-1
16
Яковлев
3
Сидяев
8
Кенкишвили
5
Матьола
27
Лебедев
15
Коломийченко
27
Першин
18
Коровушкин
30
Трусевич
15
Окорочков
17
Завалий
4-5-1
70
Котляров
24
Казанцев
5
Кристич
2
Колесников
7
Данцев
9
Михалев
28
Мамаев
69
Дедечко
13
Кудряшов
2
Михеев
10
Тихоновецкий
Остались в запасе
Балтика
Луч
Главный тренер
Зураб Саная
Главный тренер
Зураб Саная
Статистика матча Балтика - Луч
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Балтика
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