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Спартак - Ла Фиорита

26.07.2018, Четверг, 18:00 мск Юрмала, стадион Слока Лига Европы, 2 раунд , первый матч Спартак - Ла Фиорита
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