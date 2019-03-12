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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - ПСЖ
Дижон - ПСЖ: обзор матча 12 марта 2019
Дижон
12.03.2019, вторник, 21:00
Франция. Лига 1, 18 тур
0 : 4
Завершен
ПСЖ
7'
Маркиньос
40'
К. Мбаппе
50'
А. Ди Мария
90+1'
Э. Чупо-Мотинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - ПСЖ
90'
+1
ГОЛ! 0:4!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
Т. Менье
Желтая карточка
Ж. Кейта
69'
50'
ГОЛ! 0:3!
А. Ди Мария
Желтая карточка
В. Лаутоа
49'
40'
ГОЛ! 0:2!
К. Мбаппе
Пас отдал
Л. Курзава
37'
Желтая карточка
Маркиньос
7'
ГОЛ! 0:1!
Маркиньос
Пас отдал
А. Ди Мария
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Дижон
16
Бобби Аллен
ВР
26
Фуад Чафик
ПЗ
12
Энцо Лойодиче
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
14
Жюль Кейта
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
3-4-3
31
Рунарссон
4
Ямбере
6
Лаутоа
21
Агер
15
Бальмон
14
Мари
20
Амалфитано
17
Абид
11
Таварес
22
Саид
9
Жанно
3-2-1-1-2
23
Ареоля
5
Маркиньос
3
Кимпембе
3
Силва
12
Менье
3
Курзава
6
Верратти
11
Ди Мария
10
Мбаппе
28
Нкунку
Остались в запасе
Дижон
ПСЖ
14
Жюль Кейта
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
26
Фуад Чафик
ПЗ
16
Бобби Аллен
ВР
12
Энцо Лойодиче
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
Главный тренер
Давид Линарес
2
Колин Дагба
ПЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
14
Жюль Кейта
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
26
Фуад Чафик
ПЗ
16
Бобби Аллен
ВР
12
Энцо Лойодиче
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
Остались в запасе
2
Колин Дагба
ПЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Дижон - ПСЖ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
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Дижон
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