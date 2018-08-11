Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Жером Бризар
Материалы

Нант - Монако

11.08.2018, Суббота, 18:00 мск Нант, стадион Ля Божуар - Луи Фонтено Франция. Лига 1, 1 тур Нант - Монако
Франция. Лига 1 (2017/2018)
32 тур
7 апреля, суббота 18:00 Монако 2:1 Нант
15 тур
29 ноября, среда 21:00 Нант 1:0 Монако
Франция. Лига 1 (2016/2017)
28 тур
5 марта, воскресенье 23:00 Монако 4:0 Нант
2 тур
20 августа, суббота 18:00 Нант 0:1 Монако
Франция. Лига 1 (2015/2016)
28 тур
28 февраля, воскресенье 16:00 Нант 0:0 Монако
14 тур
21 ноября, суббота 22:00 Монако 1:0 Нант
Франция. Лига 1 (2014/2015)
21 тур
17 января, суббота 22:00 Монако 1:0 Нант
3 тур
24 августа, воскресенье 23:00 Нант 0:1 Монако
Франция. Лига 1 (2013/2014)
32 тур
6 апреля, воскресенье 23:00 Монако 3:1 Нант
14 тур
24 ноября, воскресенье 23:59 Нант 0:1 Монако
Франция. Лига 1 (2008/2009)
20 тур
10 января, суббота 23:00 Монако 1:2 Нант
2 тур
16 августа, суббота 21:00 Нант 1:1 Монако
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 29 4 5 105:35 +70 91
2. Лилль 38 22 9 7 68:33 +35 75
3. Лион 38 21 9 8 70:47 +23 72
4. Сент-Этьен 38 19 9 10 59:41 +18 66
5. Марсель 38 18 7 13 60:52 +8 61
6. Монпелье 38 15 14 9 53:42 +11 59
7. Ницца 38 15 11 12 30:35 -5 56
8. Реймс 38 13 16 9 39:42 -3 55
9. Ним 38 15 8 15 57:58 -1 53
10. Ренн 38 13 13 12 55:52 +3 52
11. Страсбур 38 11 16 11 58:48 +10 49
12. Нант 38 13 9 16 48:48 0 48
13. Анжер 38 10 16 12 44:49 -5 46
14. Бордо 38 10 11 17 34:42 -8 41
15. Амьен 38 9 11 18 31:52 -21 38
16. Тулуза 38 8 14 16 35:57 -22 38
17. Монако 38 8 12 18 38:57 -19 36
18. Дижон 38 9 7 22 31:60 -29 34
19. Кан 38 7 12 19 29:54 -25 33
20. Генгам 38 5 12 21 28:68 -40 27
...
  • Читайте нас: 