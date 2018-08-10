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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Тулуза
Марсель - Тулуза: обзор матча 10 августа 2018
Марсель
10.08.2018, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 1 тур
4 : 0
Завершен
Тулуза
45'
Д. Пайет (П)
62'
Д. Пайет
89'
В. Жермен
90+2'
Ф. Товен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Тулуза
ГОЛ! 4:0!
Ф. Товен
Пас отдал
Ж. Амави
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
В. Жермен
Пас отдал
М. Сансон
89'
Замена
Ф. Товен
️️️️
Д. Пайет
83'
Замена
Г. Сертик
️️️️
М. Лопес
77'
65'
Замена
Я. Саного
️️️️
М. Доссеви
65'
Замена
К. Жан
️️️️
М. Гарсия
ГОЛ! 2:0!
Д. Пайет
62'
Замена
Б. Сарр
️️️️
К. Н'Жи
56'
55'
Желтая карточка
И. Сангаре
Желтая карточка
Ж. Амави
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Пайет
45'
44'
Желтая карточка
К. Амьен-Аду
11'
Желтая карточка
К. Жульен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
14
Луис Густаво
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
14
Матье Доссеви
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Марсель
1
Флориан Эскале
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
10
Флориан Товен
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
9
Яя Саного
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
2-2-2-3-1
16
Пеле
23
Амави
2
Сакаи
8
Камара
14
Густаво
8
Сансон
20
Лопес
7
Окампос
10
Пайет
9
Н'Жи
98
Жермен
4-1-3-1-1
30
Рейне
22
Мишелен
29
Мубандже
6
Жульен
98
Амьен-Аду
6
Сангаре
14
Доссеви
15
Босток
10
Градель
5
Гарсия
9
Исека
9
Н'Жи
70
Сарр
70
Сарр
9
Н'Жи
20
Лопес
22
Сертик
22
Сертик
20
Лопес
10
Пайет
10
Товен
10
Товен
10
Пайет
14
Доссеви
9
Саного
9
Саного
14
Доссеви
5
Гарсия
10
Жан
10
Жан
5
Гарсия
Остались в запасе
Марсель
Тулуза
1
Флориан Эскале
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
4
Иссиага Силла
ЛЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
1
Флориан Эскале
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Остались в запасе
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
4
Иссиага Силла
ЛЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Марсель - Тулуза
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Велодром
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