Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Балтика
Волга - Балтика: обзор матча 20 августа 2009
Волга
20.08.2009, четверг, 18:00
Россия. Первый дивизион, 26 тур
1 : 0
Завершен
Балтика
23'
Д. Айдов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Балтика
Замена
️️️️
О. Трифонов
Желтая карточка
Д. Полянин
Замена
️️️️
А. Семенов
Замена
️️️️
С. Егоров
Замена
️️️️
С. Виноградов
Желтая карточка
С. Виноградов
Желтая карточка
С. Рашевский
Замена
️️️️
М. Семакин
Замена
️️️️
И. Завалий
Замена
️️️️
А. Хазов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Айдов
Желтая карточка
Д. Айдов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Волга
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
32
Олег Трифонов
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
11
Сергей Виноградов
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
16
Антон Хазов
ЦФ
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
18
Сергей Коровушкин
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
15
Валентин Окорочков
ПП
17
Иван Завалий
ЦФ
Главный тренер
Зураб Саная
3-2-3-1-1
32
Трифонов
25
Буйволов
55
Тараканов
4
Айдов
6
Полянин
11
Виноградов
14
Семакин
58
Рашевский
17
Турсунов
16
Хазов
3-2-4-1
16
Барановский
13
Тимофеев
5
Крыштафович
25
Ревякин
13
Семенов
85
Попов
15
Окорочков
58
Егоров
18
Коровушкин
15
Коломийченко
17
Завалий
Остались в запасе
Волга
Балтика
Главный тренер
Зураб Саная
Главный тренер
Зураб Саная
Статистика матча Волга - Балтика
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Полет
Новости команд
Все
Волга
Балтика
Генич предложил российского тренера для «Локомотива»
Вчера, 19:47
Евсеев – после победы над «Балтикой»: «Где-то нам помог боженька»
8 ноября
6
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от махачкалинского «Динамо»
8 ноября
8
РПЛ. «Балтика» в Калининграде уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1)
8 ноября
10
«Балтика» – «Динамо Мх»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
2023.12.20 08:30
Медиаклуб ведет переговоры с Сапоговым
2023.11.22 12:44
Экс-игрок «Волги» задержан за похищение человека, разбой и вымогательство
2023.09.28 17:33
Умер экс-форвард «Волги» Шелтон. Ему было 35 лет
2021.01.23 09:35
4
Сычев: «Полтора года тянулись долги «Волги»
2017.07.28 10:17
Генич предложил российского тренера для «Локомотива»
Вчера, 19:47
Евсеев – после победы над «Балтикой»: «Где-то нам помог боженька»
8 ноября
6
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от махачкалинского «Динамо»
8 ноября
8
РПЛ. «Балтика» в Калининграде уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1)
8 ноября
10
«Балтика» – «Динамо Мх»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+