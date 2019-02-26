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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Брайтон
Лестер - Брайтон: обзор матча 26 февраля 2019
Лестер
26.02.2019, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Брайтон
10'
Д. Грей
63'
Д. Варди
66'
Д. Проппер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Брайтон
Желтая карточка
Д. Варди
84'
66'
ГОЛ! 2:1!
Д. Проппер
ГОЛ! 2:0!
Д. Варди
Пас отдал
Д. Мэддисон
63'
23'
Желтая карточка
М. Монтойя
ГОЛ! 1:0!
Д. Грей
Пас отдал
Ю. Тилеманс
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
10
Демарай Грей
ЛВ
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Лестер
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
4-3-2-1
1
Шмейхель
33
Чилвел
35
Эванс
5
Магуайр
21
Перейра
11
Барнс
4
Ндиди
18
Тилеманс
10
Грей
10
Мэддисон
9
Варди
4-3-2-1
13
Райан
33
Монтойя
5
Данк
13
Бонг
25
Даффи
24
Проппер
16
Стивенс
13
Гросс
93
Кноккарт
7
Мач
39
Мюррэй
Остались в запасе
Лестер
Брайтон
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
21
Хосе Искьердо
ЛВ
13
Бернардо
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
21
Хосе Искьердо
ЛВ
13
Бернардо
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Лестер - Брайтон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
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