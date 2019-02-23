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Лестер - Кристал Пэлас
Лестер - Кристал Пэлас: обзор матча 23 февраля 2019
Лестер
23.02.2019, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 4
Завершен
Кристал Пэлас
64'
Д. Эванс
40'
М. Батшуайи
70'
В. Заа
81'
Л. Миливойевич (П)
90+3'
В. Заа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Кристал Пэлас
90'
+3
ГОЛ! 1:4!
В. Заа
Пас отдал
Ж. Айю
Желтая карточка
К. Шмейхель
81'
81'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Л. Миливойевич
70'
ГОЛ! 1:2!
В. Заа
Пас отдал
Д. МакАртур
ГОЛ! 1:1!
Д. Эванс
Пас отдал
Х. Барнс
64'
51'
Желтая карточка
Д. МакАртур
40'
ГОЛ! 0:1!
М. Батшуайи
Пас отдал
Д. МакАртур
Желтая карточка
О. Ндиди
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Лестер
12
Дэнни Уорд
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Нампалис Менди
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
7
Макс Майер
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
4-4-1-1
1
Шмейхель
28
Фукс
35
Эванс
5
Магуайр
21
Перейра
11
Барнс
4
Ндиди
18
Геззаль
18
Тилеманс
10
Мэддисон
9
Варди
4-3-2-1
13
Гуаита
25
Уорд
5
Томкинс
12
Сахо
15
ван Анхолт
19
Миливойевич
11
МакАртур
27
Шлупп
25
Таунсенд
10
Заа
44
Батшуайи
Остались в запасе
Лестер
Кристал Пэлас
10
Демарай Грей
ЛВ
12
Дэнни Уорд
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
7
Макс Майер
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
12
Дэнни Уорд
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
7
Макс Майер
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Лестер - Кристал Пэлас
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
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