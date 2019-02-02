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Брайтон - Уотфорд
Брайтон - Уотфорд: обзор матча 02 февраля 2019
Брайтон
02.02.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Уотфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Уотфорд
81'
Замена
Д. Кина
️️️️
К. Сема
Замена
Ф. Андоне
️️️️
Г. Мюррэй
72'
70'
Замена
А. Грэй
️️️️
Ж. Деулофеу
Желтая карточка
Д. Проппер
33'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
6
Этьенн Капу
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
4-3-1-2
13
Райан
25
Даффи
13
Бонг
5
Данк
33
Монтойя
13
Гросс
24
Проппер
28
Биссума
7
Мач
9
Локадия
39
Мюррэй
4-1-3-2
12
Фостер
5
Мариаппа
22
Янмат
20
Кэткарт
25
Холебас
6
Капу
8
Клеверли
19
Хьюз
12
Сема
10
Деулофеу
14
Дини
39
Мюррэй
7
Андоне
7
Андоне
39
Мюррэй
12
Сема
8
Кина
8
Кина
12
Сема
10
Деулофеу
45
Грэй
45
Грэй
10
Деулофеу
Остались в запасе
Брайтон
Уотфорд
93
Антони Кноккарт
ПВ
27
Дэвид Баттон
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Главный тренер
Крис Хьютон
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
93
Антони Кноккарт
ПВ
27
Дэвид Баттон
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Брайтон - Уотфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
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