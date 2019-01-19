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АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Бернли
Уотфорд - Бернли: обзор матча 19 января 2019
Уотфорд
19.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Бернли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Бернли
82'
Желтая карточка
Ф. Бардсли
Желтая карточка
Ж. Деулофеу
79'
Замена
М. Бритос
️️️️
К. Фемения
77'
63'
Желтая карточка
Б. Ми
Замена
И. Саксесс
️️️️
К. Сема
56'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
6
Этьенн Капу
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
14
Трой Дини
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Бернли
22
Том Хитон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Бернли
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Фостер
25
Холебас
27
Кабаселе
5
Мариаппа
17
Фемения
6
Капу
12
Сема
8
Клеверли
37
Перейра
10
Деулофеу
14
Дини
4-1-2-1-2
22
Хитон
27
Бардсли
15
Ми
18
Тэйлор
6
Тарковски
8
Вествуд
4
Корк
29
Хендрик
11
Макнил
9
Вуд
35
Барнс
17
Фемения
3
Бритос
3
Бритос
17
Фемения
12
Сема
90
Саксесс
90
Саксесс
12
Сема
Остались в запасе
Уотфорд
Бернли
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Уотфорд - Бернли
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
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