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АПЛ 2026/2027
Челси - Лестер
Челси - Лестер: обзор матча 22 декабря 2018
Челси
22.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Лестер
51'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Лестер
84'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Д. Варди
82'
Замена
Д. Грей
️️️️
Д. Мэддисон
81'
Желтая карточка
Н. Менди
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Жоржиньо
75'
Замена
О. Жиру
️️️️
М. Ковачич
61'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Виллиан
61'
51'
ГОЛ! 0:1!
Д. Варди
Пас отдал
Д. Мэддисон
31'
Желтая карточка
О. Ндиди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Лестер
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-1-2-3
13
Кепа
3
Алонсо
22
Рюдигер
4
Луис
3
Аспиликуэта
91
Канте
8
Ковачич
21
Жоржиньо
10
Азар
10
Виллиан
9
Педро
4-4-1-1
1
Шмейхель
21
Перейра
5
Морган
5
Магуайр
33
Чилвел
11
Олбрайтон
6
Менди
4
Ндиди
8
Чодури
10
Мэддисон
9
Варди
21
Жоржиньо
4
Фабрегас
4
Фабрегас
21
Жоржиньо
10
Виллиан
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
10
Виллиан
8
Ковачич
9
Жиру
9
Жиру
8
Ковачич
10
Мэддисон
10
Грей
10
Грей
10
Мэддисон
9
Варди
17
Ихеначо
17
Ихеначо
9
Варди
Остались в запасе
Челси
Лестер
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Челси - Лестер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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