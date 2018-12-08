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Лестер - Тоттенхэм
Лестер - Тоттенхэм: обзор матча 08 декабря 2018
Лестер
08.12.2018, суббота, 22:45
Англия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 2
Завершен
Тоттенхэм
45+1'
Х. Сон
58'
Д. Алли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Тоттенхэм
Желтая карточка
Д. Грей
81'
Замена
С. Оказаки
️️️️
Н. Менди
79'
78'
Замена
К. Уокер-Питерс
️️️️
С. Орье
74'
Замена
Г. Кейн
️️️️
Х. Сон
67'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Л. Моура
Желтая карточка
М. Олбрайтон
64'
58'
ГОЛ! 0:2!
Д. Алли
Пас отдал
Х. Сон
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
В. Иборра
56'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
К. Ихеначо
56'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Х. Сон
Пас отдал
С. Орье
Желтая карточка
Н. Менди
16'
9'
Желтая карточка
Э. Дайер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Лестер
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
4-3-2-1
1
Шмейхель
33
Чилвел
5
Морган
35
Эванс
21
Перейра
6
Менди
10
Иборра
4
Ндиди
10
Грей
10
Мэддисон
17
Ихеначо
3-2-2-3
1
Льорис
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
15
Дайер
92
Орье
4
Дэвис
17
Сиссоко
4
Уинкс
7
Моура
8
Алли
7
Сон
17
Ихеначо
18
Геззаль
18
Геззаль
17
Ихеначо
10
Иборра
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
10
Иборра
6
Менди
30
Оказаки
30
Оказаки
6
Менди
92
Орье
2
Уокер-Питерс
2
Уокер-Питерс
92
Орье
7
Моура
24
Эриксен
24
Эриксен
7
Моура
7
Сон
9
Кейн
9
Кейн
7
Сон
Остались в запасе
Лестер
Тоттенхэм
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Лестер - Тоттенхэм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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