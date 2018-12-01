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Лестер - Уотфорд
Лестер - Уотфорд: обзор матча 01 декабря 2018
Лестер
01.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Уотфорд
12'
Д. Варди (П)
23'
Д. Мэддисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Уотфорд
Желтая карточка
Д. Мэддисон
90'
+4
90'
Красная карточка
Э. Капу
85'
Желтая карточка
И. Саксесс
Замена
В. Иборра
️️️️
Д. Эванс
84'
76'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
У. Хьюз
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Д. Варди
72'
Замена
Д. Сеюнджу
️️️️
Д. Грей
69'
Желтая карточка
М. Олбрайтон
62'
55'
Замена
А. Грэй
️️️️
Ж. Деулофеу
55'
Замена
Т. Дини
️️️️
Р. Перейра
ГОЛ! 2:0!
Д. Мэддисон
Пас отдал
М. Олбрайтон
23'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Варди
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Нампалис Менди
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Лестер
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
14
Трой Дини
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
4-3-2-1
1
Шмейхель
33
Чилвел
5
Морган
35
Эванс
21
Перейра
6
Менди
4
Ндиди
11
Олбрайтон
10
Грей
10
Мэддисон
9
Варди
4-1-2-1-2
12
Фостер
17
Фемения
5
Мариаппа
20
Кэткарт
25
Холебас
6
Капу
19
Хьюз
6
Дукуре
37
Перейра
90
Саксесс
10
Деулофеу
10
Грей
2
Сеюнджу
2
Сеюнджу
10
Грей
35
Эванс
10
Иборра
10
Иборра
35
Эванс
9
Варди
17
Ихеначо
17
Ихеначо
9
Варди
19
Хьюз
15
Чалоба
15
Чалоба
19
Хьюз
37
Перейра
14
Дини
14
Дини
37
Перейра
10
Деулофеу
45
Грэй
45
Грэй
10
Деулофеу
Остались в запасе
Лестер
Уотфорд
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
12
Кен Сема
ЛП
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Остались в запасе
12
Кен Сема
ЛП
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Лестер - Уотфорд
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
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